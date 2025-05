Pino Daniele SPIRITUAL la mostra sul cantautore al Palazzo Reale di Napoli è un successone

La mostra "Pino Daniele Spiritual" al Palazzo Reale di Napoli sta riscuotendo un grande successo. Questo evento multimediale offre un'esperienza immersiva che celebra l'eredità artistica e umana del leggendario cantautore, permettendo ai visitatori di esplorare la sua vita e la sua musica in modo innovativo e coinvolgente. Un tributo imperdibile per gli amanti dell'arte e della musica.

L'evento multimediale sta riscuotendo esiti molto positivi, celebrando l'eredità artistica e umana del cantautore attraverso un ricco percorso immersivo

Mostra Pino Daniele a Napoli, già 20mila i visitatori

Grande successo di pubblico per la mostra Pino Daniele Spiritual al Palazzo Reale di Napoli: dal 19 marzo sono già oltre ventimila i visitatori con la presenza anche di tante scolaresche.

Palazzo Reale a Napoli: in ventimila alla mostra di Pino Daniele

Grande successo per la mostra PINO DANIELE. SPIRITUAL

Grande successo di pubblico per la mostra PINO DANIELE.SPIRITUAL, inaugurata lo scorso 19 marzo al Palazzo Reale di Napoli alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli

