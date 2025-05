Pino Corrias | Il primario accusato di stupri e la complicità del silenzio

Nel caso di Pino Corrias, primario accusato di stupri, si solleva un interrogativo inquietante: è più raccapricciante la violenza seriale perpetrata in un ospedale o l'ombra silenziosa dell'omertà che ha protetto tali abusi per quindici lunghi anni? La verità di questa tragica vicenda mette a nudo il fragore del silenzio complice.

Se è tutto vero, fa più spavento la violenza seriale in un ospedale oppure l'infinita omertà che l'ha coperta per 15 anni?

