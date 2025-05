Pinelli | Investiamo in progetti per tutto il Mediterraneo_

Pinelli investe in progetti innovativi nel Mediterraneo. Roma, 14 maggio (askanews) - "L'eolico offshore è cruciale per la transizione energetica e l'indipendenza dell'Italia. Il progetto in fase di sviluppo lungo le coste calabresi genererà annualmente 1.300 gigawattora di energia, contribuendo significativamente a un futuro sostenibile."

Roma, 14 mag. (askanews) -"L'eolico offshore rappresenta una asset class strategica per accelerare la transizione energetica e rafforzare l'indipendenza energetica dell'Italia. Il progetto che stiamo sviluppando lungo le coste calabresi produrrà 1.300 gigawattora di energia all'anno, una quantità paragonabile a quella di un piccolo reattore nucleare, generando al contempo occupazione e benefici significativi per il territorio". A dichiararlo è Giovanni Pinelli, Senior Director Energy di Green Arrow Capital, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Dal punto di vista normativo - ha aggiunto - il sistema di incentivazione previsto dalla tariffa FER 2 rappresenta un importante motore di sviluppo: 185 euro per MWh sono un livello di remunerazione in grado di attrarre investimenti.

