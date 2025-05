Pimenta | I calciatori sono ostaggi dei club in estate piangono Il sistema deve cambiare

Rafaela Pimenta, procuratrice di calciatori, racconta le sfide del suo mondo: "In estate i giocatori sono ostaggi dei club", afferma, sottolineando la necessità di un cambiamento. La sua esperienza personale, segnata da un infortunio, rivela pregiudizi di genere che la accompagnano nel suo lavoro, dove la passione per il calcio è costantemente messa alla prova.

Rafaela Pimenta si è rotta i tendini delle dita e del pollice giocando a pallone. Quando è andata dal medico ha detto: “Sono un procuratore di calcio”. Il dottore, scrivendo, ha risposto che “non è possibile”. “Perché?”. “Perché lei è una donna”. “Me l’ha detto davvero!”, racconta Pimenta a The Athletic. “Non aveva cattive intenzioni ma mi guardava come se fossi venuta dallo spazio”. Pimenta non è solo “un procuratore”, è forse IL procuratore. Tra i più potenti se non il più potente. Nata a San Paolo, è diventata avvocato e ha insegnato in diverse università prima di lavorare al fianco del defunto Mino Raiola. Oggi, l’azienda rappresenta alcuni dei più grandi nomi dello sport, da Erling Haaland in giù. Nell’intervista parla anche di calcio femminile e di questioni di genere. “È molto difficile diventare un calciatore quando sei un uomo. 🔗Leggi su Ilnapolista.it