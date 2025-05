Pierpaolo Pretelli sulle lacrime di Giulia Salemi dopo la sua partenza per l’Isola 2025 | “Abbiamo avuto paura ma mai dubbi”

Pierpaolo Pretelli commenta le emozioni di Giulia Salemi, che ha pianto alla partenza per l'Isola dei Famosi 2025. Nonostante la paura della lontananza, il duo non ha mai avuto dubbi sul loro legame. I due saranno separati per due mesi, mentre Pretelli affronterà la sfida in Honduras. Scopri di più sui loro sentimenti.

Giulia Salemi, nelle scorse settimane, ha confidato di aver pianto quando ha accompagnato Pierpaolo Pretelli in aeroporto. Il suo compagno è partito per l'Honduras. Saranno distanti per due mesi. Il commento dell'inviato dell'Isola dei famosi. 🔗Leggi su Fanpage.it

Pierpaolo Pretelli sulle lacrime di Giulia Salemi dopo la sua partenza per l’Isola 2025: “Abbiamo avuto paura, ma mai dubbi”

Isola, Pretelli sulle lacrime di Giulia Salemi: “Avevamo dubbi e paure”

Giulia Salemi: «Essere mamma? È importante non annullarmi. Il papà deve contribuire al 50%. Pierpaolo Petrelli ha un animo femminile»

