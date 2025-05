Pierluigi Diaco contro Monica Setta | Non vuole…

Pierluigi Diaco e Monica Setta sembrano tornare a scontrarsi, alimentando vecchie tensioni risalenti al 2020. Le recenti divergenze riguardano la gestione degli ospiti nei rispettivi programmi RAI, creando un clima di rivalità. Scopriamo cosa si cela dietro queste frizioni tra i due conduttori e quale impatto potrebbero avere sul palinsesto televisivo.

I due conduttori sarebbero nuovamente ai ferri corti, con tensioni legate alla gestione degli ospiti tra i loro programmi RAI, che riaccendono vecchie ruggini già emerse nel 2020 L'articolo Pierluigi Diaco contro Monica Setta: “Non vuole.” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pierluigi Diaco contro Monica Setta: “Non vuole…”

Rai Radio2, Pierluigi Diaco intervista inedita a Giovanni Malagò

RAI RADIO2: MALAGO' OSPITE DI DIACO, IO SINDACO DI ROMA? A PARTE IL MOVIMENTO ME LO HANNO CHIESTO TUTTI, MA SE SEI STRUTTURATO NON TI BUTTI DAL SESTO PIANO.