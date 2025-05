Pierfrancesco Favino | E' difficile parlare con le mie figlie Il mestiere del genitore è complicato | ti mette sempre dei dubbi Anche a me capita di alzare la voce

Pierfrancesco Favino condivide le sfide della genitorialità, rivelando quanto sia complesso comunicare con le figlie e gestire i dubbi che emergono nel ruolo di genitore. Anche lui, come molti, ammette di alzare la voce a volte. Al Festival di Cannes ha presentato "Enzo", un film che esplora il conflitto tra padre e figlio adolescente, inaugurando la Quinzaine des Cinéastes.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

