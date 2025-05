Piemonte dalla Regione oltre 400mila euro per salvare le scuole e gli asili di montagna

La Regione Piemonte ha stanziato 433mila euro per l'anno scolastico prossimo, con l'intento di salvaguardare le scuole e gli asili di montagna. Questo intervento mira a garantire le lezioni nei comuni montani e a migliorare l'offerta didattica, contribuendo così a mantenere viva l'istruzione in queste aree, spesso isolate e a rischio di chiusura.

Uno stanziamento di 433mila euro per il prossimo anno scolastico con l'obiettivo di salvare le scuole di montagna del Piemonte. Lo ha stabilito la Regione, che ha previsto due filoni di interventi: garantire le lezioni nei comuni di montagna e migliorare l'offerta didattica.

