Piccoli imprenditori a Monza premiata l' idea degli studenti | un brand di moda con materiali di riciclo

Oggi, mercoledì 14 maggio, la sala del Consiglio comunale di Monza ha accolto con entusiasmo gli studenti delle scuole superiori della Brianza. Durante la giornata conclusiva del progetto “Learn by doing - vinci se convinci”, è stata premiata un'innovativa idea imprenditoriale: un brand di moda sostenibile realizzato con materiali di riciclo, simbolo di creatività e responsabilità.

La sala del Consiglio comunale di Monza, quest'oggi mercoledì 14 maggio, si è aperta agli studenti delle scuole superiori della Brianza. Obiettivo, ospitare la giornata conclusiva del progetto "Learn by doing - vinci se convinci": l'iniziativa dedicata alla cultura dell'imprenditorialità.

