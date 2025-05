Picchiava e insultava il marito ottantottenne ma lui voleva comunque stare con lei | condannata a due anni

In un inquietante caso di maltrattamenti domestici, un'ottantaquattrenne di Udine è stata condannata a due anni di reclusione per aver picchiato e insultato il marito ottantottenne. Nonostante le violenze subite, il marito ha dimostrato una sorprendente resilienza, desiderando comunque rimanere accanto a lei. La sentenza mette in luce dinamiche familiari complesse e dolorose.

Si è concluso con una sentenza di condanna il processo penale che vedeva un'ottantaquattrenne di Udine imputata per maltrattamenti familiari ai danni del marito di 88. Lei l'avrebbe percosso e insultato a più riprese, chiamandolo – tra l'altro – un "tubo da cui la m**** entra ed esce", ma lui. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Picchiava e insultava il marito ottantottenne, ma lui voleva comunque stare con lei: condannata a due anni

