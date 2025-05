Piazza del Popolo il centrodestra pronto a dare battaglia in consiglio comunale

Piazza del Popolo diventa il teatro di un acceso confronto politico, con il centrodestra pronto a combattere in consiglio comunale. La recente sentenza del Tar, che ha annullato la delibera di giunta sulla chiusura della piazza e lo sgombero del mercato, alimenta il dibattito e accende gli animi tra i consiglieri, protagonisti di una mobilitazione sul posto.

Su piazza del Popolo sarà battaglia in consiglio comunale. Dopo la sentenza del Tar che ha dichiarato l'illegittimità della delibera di giunta con cui sono stati disposti la chiusura della piazza e lo sgombero del mercato, stamattina i consiglieri del centrodestra hanno tenuto sul posto una. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Piazza del Popolo, il centrodestra pronto a dare battaglia in consiglio comunale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piazza del Popolo, la maggioranza attacca: “Il centrodestra difende il degrado"

Come scrive reggiotv.it: La maggioranza tiene a sottolineare anche l’apertura costante al dialogo con gli operatori regolari del mercato ...

La Lega riunisce il centrodestra in piazza del Popolo a Roma

Si legge su ilcorrieredelgiorno.it: Dopo la manifestazione dello scorso 2 giugno questa volta il centrodestra ha organizzato una protesta più ordinata contro il governo Conte, con 4280 sedie allestite in piazza del Popolo, con sopra una ...

Manifestazione per l’Europa a Roma: chi ci sarà e perché si scende in piazza

Da msn.com: È tutto a pronto a Roma per la manifestazione intitolata ... L’iniziativa si terrà a partire dalle 15 di sabato 15 marzo 2025 in Piazza del popolo, nel centro della capitale.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Italia in finale Euro2020 : Piazza del Popolo tinta di azzurro

"I meriti sono dei ragazzi perché hanno creduto in questo fin da tre anni fa. Ma ancora non è finita: ora dobbiamo recuperare le forze per la finale ".