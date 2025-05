Piazza Cittadella Trespidi | Il Comune dica la verità ai cittadini

Massimo Trespidi, consigliere comunale, lancia un appello all'amministrazione riguardo al fermo dei lavori per il parcheggio interrato in Piazza Cittadella. Da venti giorni il cantiere è in stallo, e Trespidi chiede chiarezza e trasparenza alla giunta, invitando a comunicare la verità ai cittadini preoccupati per i ritardi.

«Da ormai venti giorni il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella è completamente fermo, non si muove una foglia. È ora che l’amministrazione comunale dica la verità ai cittadini». A dichiararlo è Massimo Trespidi, consigliere comunale del gruppo civico. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Piazza Cittadella, Trespidi: «Il Comune dica la verità ai cittadini»

