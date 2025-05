Piantedosi e Nordio disertano l’audizione sullo Stato di diritto in Italia al Parlamento Ue | inviati due funzionari

I ministri italiani Carlo Nordio e Matteo Piantedosi hanno disertato l'audizione del Parlamento europeo sullo stato di diritto in Italia, inviando al loro posto due funzionari. Questa assenza ufficializza un clima di crescente tensione tra Roma e Bruxelles riguardo le questioni democratiche e giuridiche nel paese.

Era nell'aria ma adesso è ufficiale: il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, non si sono presentati né fisicamente né in collegamento da remoto all'audizione sullo stato di diritto in Italia in corso al gruppo di monitoraggio sulla democrazia e lo stato di diritto del Parlamento europeo, come rivelano fonti presenti all'incontro a Ilfattoquotidiano.it. Al loro posto all'incontro, dove sono ospiti, tra gli altri, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, sono stati inviati due funzionari dei rispettivi dicasteri per affrontare tematiche che spaziano dalla libertà di stampa alla salvaguardia dell'indipendenza del sistema giudiziario e allo spionaggio.