piano manutenzione verde urbano centomila euro di interventi dalle potature a nuovi alberi

Approvato a San Giovanni il progetto per la manutenzione straordinaria del verde pubblico nel 2025, con uno stanziamento complessivo di 97.000 euro, interamente coperto con risorse comunali. L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, adottato con deliberazione della giunta nel dicembre scorso, e rappresenta un tassello importante nella strategia dell’amministrazione Vadi per la cura e la valorizzazione del patrimonio verde urbano. Il progetto, redatto dai tecnici dell’ufficio lavori pubblici, prevede azioni mirate di potatura, abbattimento di alberi pericolanti, rimozione di ceppaie, sfalcio delle banchine stradali e pulizia di aree verdi in stato di abbandono, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici. I lavori saranno distribuiti nel corso dell’anno, in linea con i cicli stagionali della vegetazione, per garantire un impatto minimo sui cittadini e assicurare l’efficacia degli interventi. 🔗Leggi su Lanazione.it