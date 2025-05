Piano anti-siccità Dall’ex Vismara ereditati due pozzi

In seguito all'acquisizione di due pozzi dall'ex stabilimento Vismara di Casatenovo, ora in disuso, si apre una nuova era di approvvigionamento idrico. Queste risorse non solo serviranno a garantire l'acqua per i cittadini di Casatenovo, ma rappresentano anche un passo significativo nel piano antisiccità della regione. I tecnici stanno lavorando per ottimizzarne l'uso.

Un tempo alimentavano gli impianti dell’ex stabilimento della Vismara di Casatenovo, poi chiuso e trasferito altrove. Ora permetteranno di approvvigionare di acqua tutti i casatesti e non solo. In seguito all’acquisizione di due pozzi all’interno dell’ex storico salumificio di Casatenovo, i tecnici di Lario Reti Holding hanno cominciato i lavori di adeguamento per collegarli alla rete di distribuzione comunale. "Un passo fondamentale per migliorare l’approvvigionamento idrico nella zona, riducendo la dipendenza dal Brianteo, il principale acquedotto della provincia di Lecco, e garantendo una maggiore resilienza di fronte ai problemi di siccità ", spiegano da Lario Reti Holding, la municipalizzata per il servizio idrico integrato in provincia di Lecco e oltre. Tra le principali attività in programma ci sono la riqualificazione delle strutture esistenti e l’installazione di nuove pompe. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano anti-siccità. Dall’ex Vismara ereditati due pozzi

