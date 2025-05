Piana degli Albanesi Csa-Cisal proclama lo stato di agitazione per i lavoratori del Comune

Piana degli Albanesi si mobilita: il Csacisal proclama lo stato di agitazione per i lavoratori del Comune. Le richieste sono chiare e urgenti: aumento delle ore per i part-time, pagamento del salario accessorio e progressioni di carriera. Le lavoratrici e i lavoratori chiedono risposte immediate, sottolineando che la loro pazienza è ormai esaurita.

“Le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Piana degli Albanesi meritano risposte immediate sull’aumento delle ore ai part-time, mai avvenuto, sul salario accessorio che non è stato ancora pagato, nonostante l’accordo dello scorso dicembre, e sulle progressioni. La pazienza è finita". Per. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Piana degli Albanesi, Csa-Cisal proclama lo stato di agitazione per i lavoratori del Comune

