Piacenza sorprendono ladro in negozio | marito e moglie accoltellati

A Piacenza, un furto culmina in una drammatica aggressione. Un marito e una moglie, sorpresi dal ladro nel loro negozio, si ritrovano coinvolti in un violento scontro. L'uomo, un sessantenne, viene accoltellato, mentre la moglie cerca di intervenire. Una scena di terrore che mette in luce il crescente fenomeno della violenza durante i furti.

Dopo essere stato scoperto il malvivente avrebbe reagito sferrando due coltellate all'uomo, un 60enne, per poi avventarsi contro la moglie 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Piacenza, sorprendono ladro in negozio: marito e moglie accoltellati

