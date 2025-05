Piacenza si allarga l’inchiesta sul primario | ipotesi favoreggiamento

Da alcune chat emergerebbe che altri operatori dell’ospedale erano a conoscenza delle violenze sulle colleghe 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Piacenza, si allarga l’inchiesta sul primario: ipotesi favoreggiamento

Primario arrestato a Piacenza, si allarga l'inchiesta

Da msn.com: Potrebbe allargarsi l'inchiesta che, all'ospedale di Piacenza, ha portato all'arresto di Emanuele Michieletti, il primario di radiologia, accusato di violenza sessuale e stalking sulle colleghe. (ANSA ...

Piacenza, si allarga l’inchiesta sul primario: ipotesi favoreggiamento

bologna.repubblica.it scrive: Da alcune chat emergerebbe che altri operatori dell’ospedale erano a conoscenza delle violenze sulle colleghe ...

Primario arrestato a Piacenza, le chat dei colleghi svelano il "sistema": «Mani sotto i vestiti e ricatti, ma abbiamo minimizzato»

Segnala msn.com: Tutti sapevano ma nessuno osava parlare. Ora sono le chat tra colleghi a svelare ciò che è successo per anni nel silenzio delle corsie dell'ospedale di Piacenza, ...

