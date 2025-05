Piacenza coppia aggredita nella notte da un ladro | accoltellati marito e moglie

Terribile episodio a Porta Galera, Piacenza, dove una coppia è stata aggredita da un ladro durante un furto. Il malvivente, sorpreso mentre si introdusse nella loro abitazione, ha accoltellato marito e moglie, trasformando una notte tranquilla in un incubo di violenza e paura.

Terrore a Porta Galera: furto sfociato in violenza. Una notte di paura per una coppia residente nel quartiere Porta Galera a Piacenza, dove un ladro introdottosi nella loro proprietà ha reagito con violenza dopo essere stato scoperto. Il malvivente ha colpito i due coniugi con un coltello, ferendoli prima di fuggire. Sorpresi nel cuore della notte. L'episodio è avvenuto in via Torricella, intorno alle 4.30 del mattino di mercoledì 14 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia, marito e moglie di origine cinese, è stata svegliata da rumori sospetti provenienti dal negozio di generi alimentari che gestiscono, situato proprio al piano inferiore della loro abitazione. Una volta scesi a controllare, si sono trovati davanti l'intruso. L'uomo, un 60enne, è stato colpito da due coltellate, mentre la moglie ha riportato una ferita al fianco.

