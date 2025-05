Pfizergate Von der Leyen e la Commissione vanno al tappeto sotto i colpi del Tribunale Ue

Il caso "Pfizergate" getta ombre sulla trasparenza della Commissione europea. Le comunicazioni tra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer, Albert Bourla, sono state svelate dopo la vittoria del New York Times in tribunale, rivelando un'importante battaglia per la libertà di stampa e la responsabilità istituzionale. Un colpo durissimo per l’operato dell’istituzione europea.

La muraglia eretta dalla Commissione europea per impedire alla stampa l’accesso agli scambi von der Leyen-Bourla, è crollata miseramente sotto i colpi dei giudici. Il Tribunale dell’Unione europea ha accolto il ricorso presentato dal quotidiano statunitense New York Times e dalla giornalista Matina Stevi, annullando la decisione con cui la Commissione aveva negato l’accesso agli . Pfizergate, Von der Leyen e la Commissione vanno al tappeto sotto i colpi del Tribunale Ue L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pfizergate, Von der Leyen e la Commissione vanno al tappeto sotto i colpi del Tribunale Ue

