Pfizergate tribunale Ue boccia von der Leyen su sms con Bourla su acquisto 18 mld dosi vaccino Covid Pfizer su 42 mld totali | Rendere legittimo l' accesso agli atti - LA SENTENZA

Il tribunale dell'Unione Europea ha bocciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, riguardo alla controversia sui messaggi con il CEO di Pfizer, Albert Bourla, relativi all'acquisto di 18 miliardi di dosi di vaccino Covid. La corte ha stabilito che deve garantire l'accesso agli atti, evidenziando le tensioni sulla trasparenza delle contrattazioni.

Il caso riguardava solo una parte di quelle dosi, acquistate per 20 miliardi di euro. Von der Leyen deve rendere legittimo l'accesso agli atti al New York Times, che le aveva fatto causa Batosta per von der Leyen in merito al Pfizergate: il tribunale Ue ha bocciato la presidente della Commiss 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it