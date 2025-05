Peyraud-Magnin dopo il rinnovo | Mi lega un profondo senso di appartenenza alla Juve Scudetto frutto di un anno davvero duro sugli obiettivi futuri…

Dopo il suo rinnovo, Pauline Peyraud-Magnin esprime un forte senso di appartenenza alla Juventus Women. Il portiere ha riflettuto sulle sfide affrontate nell'ultimo anno e sugli ambiziosi obiettivi futuri. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club.

Peyraud-Magnin dopo il rinnovo con la Juventus Women: tutte le dichiarazioni del portiere bianconero. Dopo l’ ufficialità del rinnovo di Pauline Peyraud-Magnin, il portiere della Juventus Women ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando il prolungamento contrattuale e la grande stagione vissuta dalle bianconere. RINNOVO – «Credo che questa sia la prima volta in carriera in cui rimango in un club per così tanto tempo. Intendo, in una Prima Squadra, non a livello giovanile, perchè a Lione sono rimasta nove anni. Tutto ciò ha un chiaro significato: amo stare qui, amo questa Società. Mi lega un profondo senso di appartenenza alla Juventus. Per me è importante, soprattutto, rappresentare nel migliore modo possibile il Club e la nostra squadra». TORNARE A VINCERE – «Il mio rinnovo arriva proprio qualche giorno dopo avere alzato al cielo lo Scudetto, il sesto della storia di questa fantastica squadra. 🔗Leggi su Juventusnews24.com