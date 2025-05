Petrolio sporco d’oro a Venezia 11 indagati e due aziende sequestrate | traffico illecito in mezza Europa

L'operazione "Petrolio dorato" dei Carabinieri ha rivelato un esteso traffico illecito di rifiuti a Venezia, coinvolgendo 11 indagati e il sequestro di due aziende. Questa indagine internazionale ha portato alla luce un commercio illegale che si estende in mezza Europa, mettendo in evidenza la gravità del problema del petrolio sporco e delle sue implicazioni ambientali.

Operazione "Petrolio dorato" dei Carabinieri a Venezia: scoperto traffico illecito di rifiuti con indagini internazionali. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Petrolio sporco d’oro a Venezia, 11 indagati e due aziende sequestrate: traffico illecito in mezza Europa

Ne parlano su altre fonti

Petrolio sporco d’oro a Venezia, 11 indagati e due aziende sequestrate: traffico illecito in mezza Europa

virgilio.it scrive: Operazione "Petrolio dorato" dei Carabinieri a Venezia: scoperto traffico illecito di rifiuti con indagini internazionali.

Allarme prezzi petrolio: l’oro nero scende sotto i 60 dollari al barile ma cresce il pericolo per l’eccesso di produzione

Come scrive informazione.it: L’OPEC+ (l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e alleati ... (Investire.biz) L'oro nero ha aperto a quota 58,22, in accelerazione dell'1,91% rispetto alla chiusura precedente.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Smottamento a Roma: Problemi al traffico a causa di un cantiere Metro C a Piazza Venezia

A Roma, un'imprevista frana ha colpito uno dei cantieri della Linea C della metropolitana, situato nella prestigiosa Piazza Venezia, generando complicazioni anche per la viabilità superficiale.