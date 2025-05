pestato dal branco per una sigaretta chieste due condanne

Due giovani di 23 anni rischiano una condanna a un anno di reclusione per il pestaggio di un minorenne avvenuto quattro anni fa in piazza Ariostea, scatenato da una banale richiesta di sigaretta. La procura ha ritenuto la loro responsabilità elevata, evidenziando la gravità dell’aggressione che suscitò grande scalpore nella comunità.

Un anno di reclusione ciascuno. Tanto meritano, secondo la procura, i due 23enni che nel novembre di quattro anni fa avrebbero partecipato al pestaggio di un minorenne in piazza Ariostea. Un'aggressione che fece scalpore e che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, scoppiò per la banale richiesta di una sigaretta. Nella mattinata di ieri il processo a carico dei due maggiorenni del 'branco' (per altri due all'epoca dei fatti minorenni il procedimento è ancora pendente davanti al tribunale dei minori in attesa di fissazione di udienza) si è arrivati alla fase della discussione. La procura ha concluso l'arringa chiedendo al giudice la condanna (un anno ciascuno, come anticipato) di ognuno dei due imputati. Il difensore dei genitori della vittima, l'avvocato Carmelo Marcello, si è associato alle richieste del pubblico ministero, sottolineando il "profondo disagio e turbamento" dei familiari per l'accaduto, descritto come un "atto doloso con un coefficiente psicologico particolarmente intenso" che ha "attinto non solo all'integrità psicofisica di un minore, ma anche provocato dolore e sofferenza, oltre che spese per le cure, ai genitori".