Pesce fuor d' acqua alla ' Cantera' la nuova mostra di Alessandro Ricchi

"Pesce fuor d'acqua" è la nuova mostra di Alessandro Ricchi, parte della serie "Particol'arte" ideata da Alice Tamburini. Giovedì 15 maggio alle 19.30, avrà luogo il passaggio di testimone tra artisti, con Susanna che lascerà il suo spazio espositivo alla Cantera, in piazza Mario Guidazzi, per dare il benvenuto a Ricchi.

"Particol'arte", l'evento artistico ideato e progettato da Alice Tamburini, è arrivato all'ottavo episodio. Giovedì 15 maggio alle 19.30 si svolge il consueto passaggio di testimone tra gli artisti: a lasciare lo spazio espositivo de "La Cantera", in piazza Mario Guidazzi, è l'artista Susanna. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Pesce fuor d'acqua", alla 'Cantera' la nuova mostra di Alessandro Ricchi

Se ne parla anche su altri siti

Seafood - Un pesce fuor d'acqua streaming

comingsoon.it scrive: Scopri dove vedere Seafood - Un pesce fuor d'acqua in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Seafood - Un pesce fuor d'acqua in gratis con pubblicità ...

Lasciati andare: Un pesce fuor d'acqua

Come scrive video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

“Furlani un pesce fuor d’acqua e Ibra…”: Milan, critiche pesanti!

Secondo spaziomilan.it: Poi c’è il mondo del calcio, in cui Furlani è un pesce fuor d’acqua. Di calcio, Furlani è un tipico tifoso. Non lo sto offendendo, ma è una cosa oggettiva. Due anni fa il Milan ha fatto una scelta, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.