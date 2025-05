Pescara Vecchia i residenti respingono il piano acustico del Comune | Nessun accordo via alle vie legali

A Pescara Vecchia, i residenti si oppongono fermamente al piano acustico del Comune, dichiarando di non aver mai firmato alcun accordo e sostenendo che il progetto non rispecchia le loro esigenze. Il comitato civico, attivo da mesi nella richiesta di regole più severe sulla movida notturna, denuncia una situazione ormai insostenibile e prepara azioni legali.

“Non abbiamo mai firmato alcun accordo, e quel piano non ci rappresenta in alcun modo”, affermano i rappresentanti del comitato civico che da mesi chiede una regolamentazione rigorosa della movida notturna nella zona. “La situazione è fuori controllo, e il Comune lo sa”. La polemica è esplosa dopo che alcune testate locali avevano riportato l’approvazione del piano come esito di un accordo tra esercenti e residenti. Secondo il comitato, si tratterebbe di una “notizia falsa”, che rischia di minimizzare anni di richieste, denunce e battaglie da parte di chi nel centro storico ci vive e subisce le conseguenze di un’area priva di controllo nelle ore notturne. “L’amministrazione ha approvato un piano depotenziato, privo di limiti concreti e senza alcuna tutela per chi vive tra queste strade. La nostra partecipazione ai tavoli tecnici non può essere spacciata per un’approvazione di questo testo. 🔗Leggi su Citypescara.com

PIANO RISANAMENTO ACUSTICO: IL COMITATO NUOVA PESCARA VECCHIA, "NON APPROVIAMO LE MODIFICHE"

PESCARA – Lettera aperta alla cittadinanza, al Comune e ai media, da parte del comitato denominato Nuova Pescara vecchia "per smentire categoricamente che i residenti del Centro storico siano favorevo ...

Movida Pescara: il Tar respinge il ricorso dei locali, nel merito il 22 maggio

Mentre il Comune di Pescara pensa a come regolare la movida della cosiddetta Pescara vecchia, il Tar respinge il ricorso dei locali di ... e la tutela della quiete pubblica e del riposo dei residenti, ...

Viaggio nella movida tra orari e incertezze. I locali: «Patto con i residenti»

LA QUESTIONE Tra incertezza, rabbia e proposte per non stravolgere la vocazione della città. Quella cioè di un'offerta di attività serali e notturne molto ...

