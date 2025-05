Pescara-Catania | dove vederla orario e probabili formazioni

All’Adriatico di Pescara si prepara una sfida emozionante tra Pescara e Catania, valida per il ritorno dei playoff di Serie C. Dopo la sconfitta per 0-1 dell'andata, i rossazzurri cercano un riscatto. Scopri dove vedere il match in tv e le probabili formazioni in campo.

All’Adriatico andrà in scena la sfida di Serie C Pescara-Catania: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Adriatico di Pescara si giocherà la gara valevole per il ritorno dei playoff di Serie C tra Pescara–Catania. Si parte dallo 0-1 di domenica a favore degli abruzzesi. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pescara-Catania: dove vederla, orario e probabili formazioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pescara-Catania: dove vederla, orario e probabili formazioni

Come scrive calcionews24.com: All’Adriatico andrà in scena la sfida di Serie C Pescara-Catania: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Adriatico di Pescara si giocherà la gara valevole per il ritorno d ...

Catania-Pescara: dove vederla, orario e probabili formazioni

Riporta calcionews24.com: Allo Stadio Massimino andrà in scena la sfida di Serie C Catania-Pescara: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Massimino di Catania si giocherà la gara valevole ...

Pescara-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lo riporta calciomercato.com: Il colpo grosso del Pescara al `Massimino` obbliga il Catania ad emulare gli abruzzesi all`Adriatico. Ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Catania, rogo in comunità recupero, muore Padre Leonardo Grasso

Incendio doloso presso la sede della comunità di riabilitazione tossicodipendenti " Tenda di San Camillo ", sulla statale 116 a Riposto, Catania.