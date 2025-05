Perugia | Rientro dei calciatori in prestito e nuove prospettive per Luca Bacchin

Il Perugia si prepara a un cambiamento significativo con il rientro dei calciatori in prestito. Quattro difensori e altrettanti elementi di spessore lasceranno la squadra, aprendo la strada a nuove prospettive, tra cui quella di Luca Bacchin, pronto a guidare il futuro del club. Inizia una nuova era per il Grifo, ricca di sfide e opportunità.

Perugia Quattro difensori se ne vanno a fine mese, al termine degli allenamenti, con loro anche un centrocampista "pesante", un esterno di spessore e una punta. Sono i calciatori arrivati in prestito che hanno, più o meno, lasciato il segno in questa stagione e che rientreranno nelle società che ne detengono in cartellino. Se ne va al Napoli dopo due stagioni (sono stati due prestiti annuali, però) Francesco Mezzoni, protagonista (con 28 presenze) tra alti e bassi di questo campionato dopo quello scorso di alto livello. Ventotto partite (in crescendo) anche per Amoran che rientra al Parma (con il Grifo che potrebbe valutare la possibilità di chiederlo nuovamente in prestito), mentre dopo 20 presenze saluta Leo (al Crotone). Plaia, invece, ha collezionato 12 presenze e rientra alla Roma. In mezzo al campo saluta Di Maggio (Inter), protagonista fino all’infortunio (21 gare), per le fasce, invece, il Grifo lascia andare Cisco (23 gare) che fa rientro al SudTirol. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia: Rientro dei calciatori in prestito e nuove prospettive per Luca Bacchin

Ne parlano su altre fonti

Perugia: Rientro dei calciatori in prestito e nuove prospettive per Luca Bacchin

Segnala msn.com: Il Perugia saluta i calciatori in prestito e accoglie il ritorno di Luca Bacchin, pronto a nuove sfide con il Grifo.

Perugia Calcio: rivoluzione estiva in arrivo per la rosa di Cangelosi

Secondo msn.com: I giocatori del Perugia non hanno funzionato come squadra. L’organico ha reso al di sotto delle aspettative e del suo reale valore. E quindi si preannuncia un’estate carica di lavoro per il direttore ...

Il Perugia pensa al futuro: in partenza tra gli 8 e i 10 giocatori

corrieredellumbria.it scrive: "In funzione dei prossimi due anni partiamo dal vantaggio di programmare con anticipo. Ci saranno molti innesti. Non so quanti, non cambieremo tutti ma saranno considerevoli”. Parole e musica del ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amandha Fox svela i suoi calciatori e allenatori preferiti

Amandha Fox si è raccontata, come non l'aveva mai fatto, in un' intervista rilasciata al sito di cronaca rosa iGossip.