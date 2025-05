Perugia la terza edizione di I Love Fish | tutto il programma

Ritorna a Perugia la terza edizione di "I Love Fish", un evento imperdibile dedicato al gusto e alla celebrazione delle risorse ittiche. Per quattro giorni, la manifestazione offrirà showcooking, musica e incontri, valorizzando le prelibatezze dei laghi e fiumi umbri e del mare italiano. Scopri il programma e preparati a un'esperienza indimenticabile!

Quattro giorni di gusto, festa, incontri, showcooking, musica e tanto, ma tanto, pesce. Ritorna l’atteso appuntamento con "I Love Fish" con tante novità culinarie e culturali per valorizzare le produzioni locali dei laghi e fiumi umbri e del mare italiano. La terza edizione della manifestazione. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, la terza edizione di I Love Fish: tutto il programma

