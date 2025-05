Perugia ecco il Piano Città più serena e sicura | controlli a tappeto videocamere e posti di blocco

Tutto pronto per la messa in moto del progetto perugino “La Polizia Locale per una città più serena e sicura”, approvato dalla giunta della sindaca Ferdinandi e firmato dalla comandante della Polizia Locale Nicoletta Caponi. Stabilito anche un fondo di spesa per portare avanti i nuovi interventi. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, ecco il "Piano Città più serena e sicura": controlli a tappeto, videocamere e posti di blocco

