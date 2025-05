Perugia ecco il Piano Città più serena e sicura | controlli a tappeto video-camere mobili e posti di blocco

Perugia si prepara a diventare una città più serena e sicura grazie al progetto "La Polizia Locale per una città più serena e sicura - anno 2025". Sotto la guida della sindaca Ferdinandi, sarà attivato un sistema di controlli capillari, videocamere mobili e posti di blocco, mirati a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

