Perquisizione domiciliare giovane arrestato per spaccio e poi rimesso in libertà

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Brindisi con l'accusa di spaccio di hashish e marijuana. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile della polizia di Stato, è avvenuta il 9 maggio, con l'ausilio di altre forze dell'ordine. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato poi rilasciato.

BRINDISI - Un 25enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia di Stato della questura di Brindisi con l'accusa di spaccio di sostanza stupefancente, nello specifico hashish e marijuana. La Squadra Mobile è entrata in azione venerdì scorso, 9 maggio, con l'ausilio di.

