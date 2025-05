Permesso? Il Governo andrà fino in fondo

Il permesso di lavoro esterno concesso a Emanuele De Maria continua a generare accese polemiche politiche. Matteo Salvini, leader della Lega, esprime forti preoccupazioni, sottolineando la gravità della situazione e chiedendo chiarezza sulle decisioni giudiziarie. "Non si trattava di un semplice permesso", afferma, evidenziando le implicazioni legate alla libertà di un individuo condannato per omicidio.

Il permesso per il lavoro esterno concesso a Emanuele De Maria continua a suscitare polemiche politiche. "Sono ansioso di leggere le relazioni dei giudici che hanno deciso per la libertà di un assassino che è tornato assassino", spiega il leader della Lega Matteo Salvini. "Non si trattava di un permesso per qualcuno che aveva commesso un reato minore – prosegue – questo ha ammazzato una donna e come premio è uscito e ha ammazzato un’altra donna. Come governo andremo fino in fondo". Il sindaco Giuseppe Sala invita a una "riflessione su come gestire questo problema", ribadendo però che "non sono assolutamente contrario al fatto che vengano dati i permessi e voglio ricordare che dieci anni fa in Expo avevo fatto lavorare più di un centinaio di detenuti di Bollate, quindi non è che discuto il sistema". 🔗Leggi su Ilgiorno.it