Pericoloso il referendum sulla cittadinanza | polemiche su Salvini mentre la Lega piccona di nuovo il governo

Il referendum sulla cittadinanza solleva polemiche infuocate, con Matteo Salvini che lancia un allerta: "è il più pericoloso". Accusando il governo di voler estendere diritti a "centinaia di migliaia di persone" in modo indiscriminato, il leader della Lega si scaglia contro uno dei quesiti, riaccendendo il dibattito politico e le tensioni all'interno dell'esecutivo.

Raggiunto il quorum: il referendum sulla cittadinanza supera le 500mila firme

Il referendum per modificare la legge sulla cittadinanza ha ufficialmente raggiunto l'obiettivo delle 500mila firme, come confermato oggi dalla piattaforma del Ministero della Giustizia.