Perenni praticanti in studio fino alle 22 e senza stipendio | il volto precario dell' avvocatura che non paga

Nel mondo dell'avvocatura, molti praticanti si ritrovano a vivere una realtà precaria: ore di lavoro fino a tardi, stipendi irrisori e spesso in 'nero'. Dossier ForliToday ha intervistato avvocate che, lottando contro il burnout, raccontano le sfide quotidiane e le difficoltà nel farsi strada in un settore che sembra non riconoscere il loro impegno.