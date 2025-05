Perelli chiude l’Osteria | Non trovo personale Il viaggio finisce qui

Perelli annuncia la chiusura dell’osteria "Da mì pa’" dopo anni di successi e riconoscimenti, tra cui una chiocciola Slow Food. La difficoltà nel trovare personale qualificato e alcune questioni di salute hanno segnato la fine di un viaggio gastronomico ricco di piatti prelibati e tradizioni locali. Un addio che lascia un vuoto nel cuore dei clienti affezionati.

Difficoltà a trovare personale all’altezza e, in misura secondaria, qualche piccolo problema di salute. Sono questi i motivi per i quali dopo tanti anni e con una chiocciola slow food da esibire in bacheca, chiude l’osteria "Da mì pa’". Un nome simpatico, in vernacolo, ma soprattutto piatti di qualità, con prodotti scelti, genuini, a chilometri zero. Una gestione curata nei minimi dettagli dal titolare, Luca Perelli, con l’aiuto del figlio Matteo che fa un lavoro diverso ma che è sempre stato in prima fila per fare una mano nell’apprezzatissimo locale di via della chiesa di Gragnano, a Capannori. "In realtà domenica scorsa è stato l’ultimo giorno – commenta Luca Perelli – sono dispiaciuto, tanti clienti ormai erano diventati amici, ma ho dovuto arrendermi. A parte il fatto che bisogna sentirsi bene fisicamente e io qualche problema ce l’ho, ma ho avuto problemi enormi a reclutare il personale. 🔗Leggi su Lanazione.it