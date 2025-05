Perdita di gas nell’acciaieria 2 di Acciaierie d’Italia evacuata l’area Produzione dimezzata e nuovo ricorso alla cassa integrazione

Una fuga di gas ha colpito oggi l'acciaieria 2 di Acciaierie d'Italia a Taranto, portando all'evacuazione dell'area e a una significativa riduzione della produzione. Le autorità hanno attivato misure di sicurezza, causando anche un nuovo ricorso alla cassa integrazione. La situazione è sotto controllo, ma preoccupa lavoratori e sindacati.

Tarantini Time Quotidiano Una fuga di gas ha interessato questa mattina l’acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto gestito da Acciaierie d’Italia. L’allarme è stato lanciato da fonti sindacali. Per ragioni di sicurezza, è stato disposto lo sgombero dell’intera area per permettere le operazioni di individuazione e riparazione del guasto da parte della ditta specializzata. La dispersione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe riconducibile al malfunzionamento di uno scambiatore. Nessun ferito tra gli operai, ma la criticità ha imposto una riflessione sugli interventi previsti al gasometro e sulla riattivazione dell’acciaieria 1. L’evento si aggiunge a una fase già difficile per il sito produttivo, colpito recentemente da un incendio che ha coinvolto l’altoforno 1, ora sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Perdita di gas nell’acciaieria 2 di Acciaierie d’Italia, evacuata l’area. Produzione dimezzata e nuovo ricorso alla cassa integrazione

