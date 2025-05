Perché Riccardo Magi si è travestito da fantasma durante il premier time di Meloni

Durante il premier time del 14 maggio, Riccardo Magi, leader di +Europa, ha sorpreso tutti entrando in Aula travestito da fantasma. La sua singolare protesta mirava a denunciare la "strategia del governo" di Giorgia Meloni, che secondo lui favorirebbe il ritorno a prassi politiche oscurantiste, sottolineando l'importanza della trasparenza e della responsabilità.

Durante il premier time di mercoledì 14 maggio alla Camera dei deputati, Riccardo Magi, leader di +Europa, è stato allontanato dall’Aula dopo essere entrato travestito da fantasma. La sua azione dimostrativa era rivolta contro quella che ha definito una «strategia del governo tesa a incentivare l’astensione in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno», dopo le dichiarazioni dei vari Lollobrigida, Tajani e La Russa che hanno confermato la volontà di non andare alle urne. Un deputato si traveste da fantasma e viene espulso durante il question time alla Camera. Paese ingiocabile pic.twitter.com622EvyIEcf — Il Grande Flagello (@grandeflagello) May 14, 2025 Il precedente di Marco Pannella nel 1997. La protesta si è svolta mentre il deputato Riccardo Molinari della Lega poneva un’interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché Riccardo Magi si è travestito da fantasma durante il premier time di Meloni

Ne parlano su altre fonti

Protesta choc di Magi alla Camera: entra vestito da fantasma e viene espulso

Come scrive notizie.it: Riccardo Magi, deputato e leader di +Europa, è stato espulso dalla Camera dopo essersi presentato travestito da fantasma in segno di protesta. Ecco perché.

Proteste in aula: Riccardo Magi si traveste da fantasma contro l'astensione

Si legge su notizie.it: Il deputato Riccardo Magi, segretario del partito Più Europa, ha scelto un modo inusuale per esprimere il suo dissenso nei confronti dell’invito all’astensione ai referendum dell’8 e 9 giugno. Durante ...

Riccardo Magi vestito da fantasma nella Camera dei deputati per protestare contro l’astensionismo ai referendum

Da ilpost.it: Mercoledì Riccardo Magi, deputato e leader del partito +Europa, è stato trascinato fuori dalla Camera dei deputati dopo esserci entrato travestito da fantasma per protestare contro la campagna per fav ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' morto il Tiktoker Riccardo Coman: combatteva il cancro sui social

Purtroppo ha finito la sua battaglia. L'italiano Tiktoker Riccardo Coman aveva solo 17 anni ed era originario di Bergamo.