Perché non seguo più Chiara Shaila nera con l’ex amica del GF | Cose gravi

Dopo la recente edizione del Grande Fratello, ho deciso di non seguire più Chiara e Shaila Nera, soprattutto a causa di alcune vicende gravi che coinvolgono l’ex amica del reality. Le dinamiche che si sono create hanno messo in luce comportamenti inaccettabili, rendendo difficile continuare a sostenere le protagoniste di questa storia.

Tra le protagoniste del Grande Fratello che ormai si è chiuso da un paio di mesi c’è sicuramente Shaila Gatta. L’ex velina di Striscia la Notizia ed ex ballerina di Amici ha dapprima trovato l’amore in Casa, Lorenzo Spolverato, per poi lasciarlo durante la finale del programma. Un gesto, tra l’altro, che ha fatto molto discutere. Discusse anche le amicizie in casa, secondo buona parte del pubblico costruite solo per andare contro Helena Prestes e non per un reale affetto. E infatti del gruppo formato da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma, Luca Giglio e Chiara Cainelli non è rimasto niente. Chiara e Zeudi hanno litigato per dei regali inviati dalle fan della Cainelli all’ex Miss Italia e mai consegnati, mentre Shaila ha defollowato Alfonso e Chiara. Leggi anche: “Glieli ha rubati. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it