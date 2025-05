Perché l’Ucraina combatte | la presentazione del libro

Il prossimo 22 maggio a Salerno si terrà la presentazione del libro "Perché l'Ucraina combatte", scritto da Sofia Ventura e Michele Chiaruzzi. Questa opera fondamentale analizza le ragioni profonde del conflitto attuale, offrendo un quadro chiaro e incisivo su un tema di cruciale importanza per l'Europa e il mondo intero. Un evento imperdibile per comprendere le dinamiche in gioco.

Il prossimo 22 maggio a Salerno si terrà la presentazione del libro scritto da Sofia Ventura (Professoressa di Scienze politiche all'Università di Bologna) e Michele Chiaruzzi (Professore di Storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna) che ben illustra quanto stiamo assistendo in. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Perché l’Ucraina combatte": la presentazione del libro

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina: Quartapelle e Sensi presentano libro Amelina, scrittrice uccisa da missile russo

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Questo è un libro che coinvolge, che fa piangere. Mentre leggevo il libro un paio di mesi fa, ho pensato fosse giusto presentarlo qui alla Camera per dare voce a una scrit ...

“Il fronte degli invisibili. La guerra d’Ucraina da una diversa prospettiva”, a Sarzana la presentazione del libro di Sara Reginella

Secondo msn.com: Continua a leggere “Il fronte degli invisibili. La guerra d’Ucraina da una diversa prospettiva”, a Sarzana la presentazione del libro di Sara Reginella su Città della Spezia ...

“Volti e voci della resistenza ucraina” oggi ad Albese la presentazione del libro di Frontiere di Pace

Lo riporta ciaocomo.it: Sabato 29 marzo alle 16 appuntamento con gli autori Giambattista Mosa e Nicola Gini del libro nato raccogliendo le testimonianza della popolazione ucraina ... Alla presentazione di oggi saranno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Poesie all’ombra della Torre: la presentazione del libro “Pensieri” di Riccardo Stellini

Una serata evento organizzata dal modello ed artista Riccardo Stellini presso il suo studio di Rozzano E’ stato pubblicato il libro “Pensieri” di Riccardo Stellini proprio durante il periodo del lockdown dovuto alla pandemia, ma mai presentato ufficialmente.