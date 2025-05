Perché Kim Kardashian è in tribunale a Parigi | il recap dei fatti del 2016

Kim Kardashian è tornata a Parigi, questa volta in tribunale, per testimoniare riguardo alla rapina subita nel 2016. La star dei reality, attesa in aula durante la Fashion Week, indossava un abito nero e occhiali da sole. I fatti di quella notte drammatica tornano così al centro dell'attenzione mediatica e legale.

(askanews) – La star dei reality e influencer americana Kim Kardashian è comparsa in un tribunale di Parigi come testimone nel processo sulla maxi-rapina di cui è stata vittima, in piena Fashion Week nel 2016. Indossava un abito nero e occhiali da sole al suo arrivo davanti alla Corte. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2016, la star venne legata, imbavagliata e derubata di 100 milioni di dollari in gioielli sotto la minaccia di una pistola da uomini mascherati nella capitale francese. GUARDA LE FOTO Kim Kardashian: dal latex al pizzo, tutti i suoi look più hot. Il processo ha attirato un’enorme attenzione mediatica, con quasi 500 giornalisti accreditati e una folla di persone si è radunata intorno al tribunale nella storica Ile de la Cité di Parigi. Fu definita in Francia la rapina del secolo. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Perché Kim Kardashian è in tribunale a Parigi: il recap dei fatti del 2016

