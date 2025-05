Perché il Sud non si ribella? La Rana Bollita di Pietro Massimo Busetta domani al Circolo Posillipo

...si ribella? In "La rana bollita", Pietro Massimo Busetta esplora il silenzio e la rassegnazione di una comunità emarginata, riflettendo su un sistema che sembra condannarla a un eterno maltrattamento. Domani, al Circolo Posillipo, il dibattito si accenderà su queste tematiche cruciali, offrendo spunti di riflessione e prospettive di cambiamento.

Come mai una Comunità, maltrattata per anni da un Paese dimostratosi ostile, per la collusione tra classe dirigente del Nord e quella dominante estrattiva meridionale, per la quale l’unico progetto di sviluppo sembrerebbe riguardare l’emigrazione di oltre 100.000 tra giovani e adulti ogni anno, non si ribella? Come mai la mancanza di infrastrutture non fa scattare alcuna reazione? Come mai si subisce una sanità che costringe i più fortunati, nei casi più delicati, a prendere un aereo per poter avere un buon servizio e gli altri, spesso, a trattamenti inadeguati? E tollera un processo formativo mancante di asili nido, di lotta alla dispersione scolastica, di tempo pieno? Perché non capisce che ormai è una colonia interna? Queste le domande che Busetta si pone nella “Rana Bollita”. Che sarà presentato a Napoli il 15 maggio in un incontro organizzato dal Lion Napoli Host, al Circolo nautico Posillipo dalle 17. 🔗Leggi su Ildenaro.it