Perché il referendum sulla cittadinanza è importante

Il referendum sulla cittadinanza rappresenta un'opportunità cruciale per ampliare i diritti in Italia. In un contesto politico caratterizzato da un crescente ridimensionamento degli spazi democratici, partecipare a questo appuntamento dell’8 e 9 giugno è fondamentale per affermare l'inclusione e garantire un futuro più giusto per tutti. È il momento di far sentire la nostra voce.

Il referendum sulla cittadinanza è un appuntamento importante con cui noi possiamo intervenire sull’accesso ai diritti in Italia. Dovremmo andarci. In un’epoca in cui le destre al governo stanno progressivamente restringendo spazi democratici e diritti acquisiti, il referendum dell’8 e 9 giugno rappresenta una delle poche occasioni in cui la cittadinanza può esprimersi direttamente su questioni cruciali. Non è solo un voto tecnico, ma una chiamata politica. Il quesito sulla cittadinanza tocca il nodo centrale dell’inclusione sociale, dei rapporti di forza nella società e del riconoscimento pieno della dignità di chi lavora, studia e cresce in Italia senza ancora essere considerato “italiano”. Per chi crede in una democrazia reale, popolare e partecipata, questa è una battaglia da combattere nelle urne. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché il referendum sulla cittadinanza è importante

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum sulla cittadinanza, quale domani immaginiamo

Si legge su msn.com: Il quesito sul quale siamo invitati a esprimerci l'8 e il 9 giugno si riassume in una domanda: vogliamo chiuderci in un'identità nazionale rivolta al passato oppure declinarla al futuro ...

Referendum, lavoro e cittadinanza: la scelta è tra reazione e riformismo

Lo riporta msn.com: La possibilità di affermazione dei referendum è legata alla convinzione che da questa battaglia dipenderà il futuro del paese.

Referendum abrogativi, Salvini sulla cittadinanza: "Ecco perché è il più pericoloso dei quesiti"

Scrive tag24.it: Ecco cosa ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sui referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Raggiunto il quorum: il referendum sulla cittadinanza supera le 500mila firme

Il referendum per modificare la legge sulla cittadinanza ha ufficialmente raggiunto l'obiettivo delle 500mila firme, come confermato oggi dalla piattaforma del Ministero della Giustizia.