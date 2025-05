Perché il film Tár con Cate Blanchett ci sembra una storia vera ma non lo è?

Nel 2022, Todd Field ha realizzo "Tár", un film che, pur apparendo come un biopic grazie all’interpretazione magistrale di Cate Blanchett, presenta una protagonista fittizia: Lydia Tár. Questa illusoria realtà avvolge lo spettatore in una narrazione che sembra vera, ponendo domande intriganti sull’identità, l’arte e il confine tra vita e finzione.

Nel 2022, Todd Field ha firmato un film, Tár, che passerà alla storia oltre che per la straordinaria interpretazione di Cate Blanchett, anche per un'altra caratteristica: sembra in tutto e per tutto un biopic, ma la protagonista della storia, la celebre direttrice d'orchestra Lydia Tár, non esiste. Come mai? Diciamo che la storia inganna benissimo. La protagonista è immersa in un mondo riconoscibile, con nomi reali, situazioni plausibili e dettagli minuziosi. Blanchett è così intensa da farci credere di assistere a un documentario e non a una finzione. Cosa che invece è. Field, regista e sceneggiatore, ha scritto il personaggio partendo da zero, ma l'ha fatto con così tanti dettagli da indurre molti a credere che si trattasse di una biografia. Il film si apre con un'intervista reale, con Adam Gopnik del New Yorker che interpreta sé stesso, e prosegue disseminando riferimenti autentici.