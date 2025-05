Perché i carabinieri li hanno perquisiti Garlasco spuntano altri due nomi | chi sono Roberto e Mattia

All'alba di oggi, si è riacceso il dibattito sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su ordine della Procura di Pavia, hanno perquisito la casa di Andrea Sempio, portando alla luce due nuovi nomi: Roberto e Mattia. Chi sono e quale ruolo hanno nel mistero?

All’alba di oggi, un nuovo capitolo si è aperto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su mandato della Procura di Pavia, hanno fatto irruzione nella casa di Andrea Sempio a Voghera, dando il via a una serie di perquisizioni che hanno interessato anche le abitazioni dei suoi genitori e quelle di due amici stretti dell’uomo: Roberto Freddi e Mattia Capra. È proprio con loro che Sempio avrebbe avuto contatti telefonici la mattina stessa dell’assassinio. Le operazioni, condotte nella mattinata di mercoledì 14 maggio, mirano a far luce su una vicenda giudiziaria che sembrava chiusa. A essere condannato in via definitiva per quel delitto era stato infatti l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, attualmente detenuto con una condanna a 16 anni. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

