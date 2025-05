Perché i cani non vivono a lungo come altri mammiferi? La risposta è nei geni | lo svela uno studio

Uno studio recente rivela che la breve vita dei cani, rispetto ad altri mammiferi, è legata ai loro geni. Questi ultimi mostrano una minore capacità di combattere malattie e invecchiamento cellulare. La ricerca ha messo a confronto cani e altri animali, inclusi gli esseri umani, per comprendere le cause di questa significativa variazione nella longevità.

