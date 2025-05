Perché Damiano David era con Olga Fernando pur essendo bilingue | “È un anno che me lo chiedete”

Damiano David e Olga Fernando hanno catturato l'attenzione dei fan durante la presentazione dell'album "Funny Little Fears" a Roma. La presenza della famosa traduttrice accanto al cantante ha sollevato interrogativi, rispondendo così alle richieste dei follower: "Finalmente siamo qui insieme come Twitter chiede da un anno", ha commentato Damiano alla stampa.

Damiano David ha incontrato Olga Fernando durante la presentazione del suo album Funny Little Fears a Roma. Ecco perché la traduttrice più famosa d'Italia era al suo fianco e come ha commentato lui alla stampa: "Finalmente siamo qui insieme come Twitter chiede da un anno". La foto, condivisa dal cantante su Tik Tok, è diventata (nemmeno a dirlo) presto virale. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Damiano David: “Dopo la mia ex mai sentito così solo” (ma non parla di Giorgia Soleri)

Secondo dilei.it: Le parole di Damiano David sulla sua vita privata e sull’ex che l’ha “depotenziato” ma non si tratta di Giorgia Soleri ...

Damiano David: “Con i Maneskin, momento unico e raro, nessuno potrà oscuralo. Quando tornerò alla band sarò migliore”

Da fanpage.it: Damiano David, nell'incontro con i giornalisti ai Forum Studios di Roma per la presentazione dell'album solista Funny Little Liars, ha spiegato il rapporto ...

Damiano David, nostalgia dei Maneskin? "Quando tornerò alla band...": l'intervista che fa sognare i fan

Come scrive msn.com: Damiano David presenta il suo primo album solista e in un'intervista parla dell'ultimo anno pieno di paure, ma rassicura anche i fan sul ritorno con i Måneskin. E ammette: "Sono profondamente innamora ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Damiano David dei Maneskin bacia una star american in discoteca

Damiano David sembra essere fedele alla sua natura ribelle durante il tour dei Maneskin in America, dove ogni concerto è un successo e i biglietti sono quasi sempre esauriti.