perché anche john elkann ha accompagnato donald trump nella sua visita in arabia saudita

Anche il presidente di Stellantis, John Elkann, ha accompagnato, insieme ad altri imprenditori come Elon Musk, Mark Zuckerberg e Sam Altman, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua visita ufficiale in Arabia Saudita. Il rampollo della famiglia Elkann, in qualità di leader di una delle più grandi aziende automobilistiche del mondo una delle più grandi aziende automobilistiche che producono vetture anche negli Usa, ha preso parte al Saudi-Us Investment Forum, a cui il presidente degli Stati Uniti ha invitato direttamente una serie di delegazioni di rappresentanti delle più grandi realtà economiche americane. L’appuntamento tenuto ieri in Arabia Saudita ha visto la partecipazioni sia di imprese locali che di grandi aziende statunitensi attive nei settori dell’alta tecnologia, dell’intelligenza artificiale e dell’energia. 🔗Leggi su Tpi.it