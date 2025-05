Per Pepe Mujica il calcio era politica

Per Pepe Mujica, il calcio rappresentava la sinergia tra vita e politica. Le sue scarpe di cuoio liso, consumate e tenaci, raccontano storie di battaglie, impegno e passione. Un simbolo di umiltà e determinazione, che accompagna un percorso non solo sportivo, ma di lotta e impegno sociale. La sua leggenda rivive fra i lacci sdruciti e la memoria vivida.

Scarpe di un cuoio liso, protagoniste di battaglie e chilometri, coi lacci sdruciti, scarpe tenaci, che non hai abbandonato mai, neppure dopo l’ultima partita, neppure quando sei assurto al mito, uno di quei miti intimi, dimessi. Scarpe grosse, proverbiale proprietà di chi ha un cervello fino.Avevi tirato i remi in barca, ti eri già arreso al tumore all’esofago che ti avevano diagnosticato giusto un anno fa e che ti stava travolgendo per goleada. «Il guerriero ha diritto al riposo». Te ne sei andato, poco a poco, l’hai fatto a testa alta come fossi Obdulio Varela, pieno di un’umanissima consapevolezza, mentre camminavi per la tua fattoria scalzo, come un calciatore che aveva abbandonato i campi ma non la memoria di chi gli ha voluto bene. Venivano a trovarti, ad ascoltarti, a prendere un mate insieme: pendevano dalle tue labbra, come Emir Kusturica durante tutte le scene in cui ti ha filmato nel suo documentario “Una vida suprema», come Lucas Torreira che ti ha portato in dono una maglia del Galatasaray. 🔗Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Per "Pepe" Mujica il calcio era politica

Se ne parla anche su altri siti

Pepe Mujica (1935-2025). Il rivoluzionario tranquillo che non ha cercato vendette

Riporta huffingtonpost.it: L’alternanza in Uruguay è pacifica e senza cazzotti, come invece capita nei due grandi paesi vicini Argentina e Brasile, e questa cultura politica la si deve ...

Josè Mujica è morto: l'89enne ex Presidente dell'Uruguay era malato da tempo

Secondo gazzetta.it: Josè Mujica è morto: l'89enne era stato Presidente dell'Uruguay, . Era malato da tempo e riceveva solo più cure palliative per un tumore all'esofago.

Chi era José "Pepe" Mujica, il Nelson Mandela dell'Uruguay

ilfoglio.it scrive: L'ex presidente del paese sudamericano è morto a 90 anni. Il passato nella lotta armata e l'immagine pubblica da "uomo più povero del mondo" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come scegliere le scarpe giuste

Ognuno di noi vuole sfruttare al massimo le proprie scarpe e investire in modelli che non rimarranno in fondo al nostro guardaroba.