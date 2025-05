Per non dimenticare a due anni dalla tragica alluvione una fiaccolata a San Rocco col vescovo

In occasione del secondo anniversario della tragica alluvione del 2023, il comitato alluvionati di Cesena invita la comunità a una fiaccolata a San Rocco, guidata dal vescovo. "Con Don Paolo, parroco di San Rocco, abbiamo voluto organizzare questo semplice ma sentito momento di commemorazione per non dimenticare le vittime e la solidarietà mostrata."

In occasione del secondo anniversario della tragica alluvione del 2023, con la regia del comitato alluvionati di Cesena, viene organizzata una fiaccolata per non dimenticare. "Con Don Paolo, parroco di San Rocco - si legge in una nota - si è pensato di organizzare questo semplice ma sentito. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Per non dimenticare", a due anni dalla tragica alluvione una fiaccolata a San Rocco col vescovo

Approfondimenti da altre fonti

“Si ricorderà di me dopo due anni?”, la reazione del cane della sorella dice tutto

Da repubblica.it: Un altro ha scherzato: "Ha fatto una frenata, era felicissimo di vederti!". E c’è anche chi ha commentato con tenerezza: "Che dolcezza. Non dimenticano mai il tuo odore".

Il cane e il suo amico, il ricordo che non svanisce a due anni di distanza

Scrive lastampa.it: Tobias, in partenza per un master a Oxford, ha dovuto lasciare il cane della sorella con cui aveva un forte legame. Dopo due anni di lontananza, è tornato a casa chiedendosi se la qiattrozampe si sare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo James Philliskirk, la tragica morte causata dall'incuria dell'ospedale di Sheffield

Nel maggio 2022, James Philliskirk, un bambino di soli 16 mesi, è stato trovato privo di sensi a casa e, nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarlo.